Сборная Казахстана лишилась еще одного боксера на Кубке мира в Астане
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Представитель национальной сборной Казахстана по боксу Серик Темиржанов потерпел поражение в четвертьфинале этапа Кубка в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.
Соперником казахстанского боксера в схватке за выход в полуфинал в весовой категории до 60 килограммов был японский спортсмен Китомото Сюнсукэ.
Схватка завершилась поражением Темиржанова раздельным решением судей с итоговым счетом 2:3. В следующую стадию турнира прошел соперника казахстанца. Таким образом, Серик Темиржанов завершил выступление на домашнем ЭКМ без медалей. Для мужской сборной Казахстана это вторая потеря на этапе Кубка мира в Астане. Ранее, поражение потерпел Абылайхан Жусупов.
В очередной соревновательный день без поединка в полуфинал вышел серебряный призер Олимпийских игр в Париже Нурбек Оралбай. Оппонент боксера Лакшья Чахар из Индии снялся с боя и казахстанец автоматически прошел в следующий круг и гарантировал медаль.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2262117-sbornaya-kazahstana-lishilas-eshche-odnogo-boksera-na-kubke-mira-v-astane/
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