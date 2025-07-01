Капитан сборной Казахстана по боксу Айбек Оралбай с победы стартовал на Кубке мира в Астане

Капитан мужской сборной Казахстана по боксу Айбек Оралбай с победы начала свое выступление на домашнем этапе Кубка мира в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

В заключительном поединке второго соревновательного дня этапа Кубка мира по боксу, который проводится под эгидой Международной федерации World Boxing от мужской сборной Казахстана боксировал двукратный чемпион Азии Айбек Оралбай.

Соперником казахстанского боксера на стадии 1/8-й весовой категории до 90 килограммов был представитель Доминиканской республики Хосе Агустин Трисет.

Сралбай одержал уверенную победу над оппонентом и вышел в четвертьфинал соревнований. Во втором раунде казахстанец отправил доминиканца в нокдаун.

Таким образом, Айбек Оралбай вслед за своим братом-близнецом Нурбеком поборется за выход в полуфинал ЭКМ в Астане.

Свой стартовый бой также выиграл представитель сборной Казахстана в весовой категории до 0 килограммов Серик Темиржанов. Отечественный боксер одержал победу над австралийцем Джейкобом Кассаром и вышел в четвертьфинал соревнований.

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