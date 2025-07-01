Серебряный призер Олимпиады-2024 Нурбек Оралбай вышел в четвертьфинал Кубка мира в Астане
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Представитель национальной сборной Казахстана по боксу Нурбек Оралбай с победы стартовал на домашнем этапе Кубка мира в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.
В очередной соревновательный день этапа Кубка мира по боксу, который проводится под эгидой Международной федерации World Boxing от мужской сборной Казахстана начал выступление серебряный призер Олимпийских игр в Париже Нурбек Оралбай.
Соперником казахстанского боксера на стадии 1/8-й весовой категории до 80 килограммов был азербайджанский спортсмен Мурад Аллахвердиев.
Схватка продлилась три раунда и завершилась победой лидера отечественной сборной единогласным решением судей со счетом - 5:0.
Таким образом, Нурбек Оралбай вслед за Махмудом Сабырханом вышел в четвертьфинал турнира в Астане.
Сегодня, 1 июля, на ЭКМ от мужской сборной Казахстана в вечерней сессии выступят Серик Темиржанов и Айбек Оралбай. Старт соревнований намечен на 19:00 по местному времени.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2261280-serebryanyy-prizer-olimpiady-2024-nurbek-oralbay-vyshel-v-chetvertfinal-kubka-mira-v-astane/
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