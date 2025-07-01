Махмуд Сабырхан с победы стартовал на Кубке мира по боксу в Астане
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Представитель национальной сборной Казахстана по боксу Махмуд Сабырхан с победы начал выступление на домашнем этапе Кубка мира, передает корреспондент NUR.KZ.
В очередной соревновательный день этапа Кубка мира по боксу, который проводится под эгидой Международной федерации World Boxing от мужской сборной Казахстана начал выступление Махмуд Сабырхан.
Соперником казахстанского боксера на стадии 1/8-й весовой категории до 55 килограммов был Шин Джэ Ёна из Южной Кореи.
Схватка продлилась три раунда и завершилась уверенной победой Сабырхана единогласным решением судей со счетом - 5:0.
Таким образом, Махмуд вышел в четвертьфинал турнира в Астане.
Сегодня, 1 июля, на ЭКМ от мужской сборной Казахстана также выступят Нурбек Оралбай, Серик Темиржанов и Айбек Оралбай.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2261244-mahmud-sabyrhan-s-pobedy-startoval-na-kubke-mira-po-boksu-v-astane/
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