Казахстанка Виктория Графеева вышла в четвертьфинал домашнего Кубка мира по боксу
Опубликовано:
Представительница национальной сборной Казахстана по боксу Виктория Графеева с победы стартовала на этапе Кубка мира в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.
Соперницей казахстанской спортсменки, которая является серебряной медалисткой чемпионата мира, на стадии 1/8-й была представительница Японии Айяка Тагучи.
Поединок в весовой категории до 60 килограммов завершился победой Виктории Графеевой единогласным судейским решением со счетом 5:0.
Таким образом, казахстанка вслед за Назым Кызайбай вышла в четвертьфинал третьего этапа Кубка мира в Астане. Стартовую победу на турнире ранее также одержала Анель Сакыш.
В мужской сетке соревнований сборная Казахстана понесла первую потерю. Выступление на домашнем ЭКМ завершил Абылайхан Жусупов
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2260950-kazahstanka-viktoriya-grafeeva-vyshla-v-chetvertfinal-domashnego-kubka-mira-po-boksu/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах