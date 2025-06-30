Казахстанка Виктория Графеева вышла в четвертьфинал домашнего Кубка мира по боксу

Представительница национальной сборной Казахстана по боксу Виктория Графеева с победы стартовала на этапе Кубка мира в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперницей казахстанской спортсменки, которая является серебряной медалисткой чемпионата мира, на стадии 1/8-й была представительница Японии Айяка Тагучи.

Поединок в весовой категории до 60 килограммов завершился победой Виктории Графеевой единогласным судейским решением со счетом 5:0.

Таким образом, казахстанка вслед за Назым Кызайбай вышла в четвертьфинал третьего этапа Кубка мира в Астане. Стартовую победу на турнире ранее также одержала Анель Сакыш.

В мужской сетке соревнований сборная Казахстана понесла первую потерю. Выступление на домашнем ЭКМ завершил Абылайхан Жусупов

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.