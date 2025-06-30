Казахстанская спортсменка с победы стартовала на домашнем Кубке мира по боксу

Представительница национальной сборной Казахстана по боксу Анель Сакыш с победы начала выступление на этапе Кубка мира по боксу, передает корреспондент NUR.KZ.

В первый соревновательный день этапа Кубка мира по боксу в Астане свое выступление начала Анель Сакыш. Казахстанка представляет женскую отечественную сборную в весовой категории до 54 килограммов. Соперницей Сакыш по бою стадии 1/16-й была Татьяна Обермайер из Германии.

Поединок завершился победой Анель с итоговым счетом - 5.:0. При этом немецкой спортсменке в течении схватки отсчитали три нокдауна.

Таким образом, Сакыш вышла в 1/8-ю соревнований в Астане. Ранее, стартовую победу одержала бронзовый призер Олимпиады-2024 и лидер женской сборной Казахстана Назым Кызайбай.

Отметим, этап Кубка мира по боксу в Астане проводится под эгидой Международной федерации World Boxing и является третьим по счету турниром в данной серии.

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