Сборная Казахстана по боксу понесла первую потерю на Кубке мира в Астане
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Представитель национальной сборной Казахстана по боксу Абылайхан Жусупов потерпел поражение на старте домашнего этапа Кубка мира, передает корреспондент NUR.KZ.
В первый соревновательный день этапа Кубка мира по боксу от мужской сборной Казахстана выступил Абылайхан Жусупов. Соперником отечественного боксера на стадии 1/8-й в весовой категории до 70 килограммов представитель Кыргызстана Алмаз Орозбеков.
Схватка была остановлена врачом после повторного рассечения у Жусупова, которому было зафиксировано поражение в этом поединке. В следующий круг прошел соперник казахстанского боксера.
Ранее, победы в стартовых поединках одержали Назым Кызайбай и Анель Сакыш. В вечерней сессии от сборной Казахстана также выступят Виктория Графеева и Наталья Богданова.
Этап Кубка мира по боксу в Астане, который проводится под эгидой Международной федерации World Boxing, завершится 6 июля.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2260926-sbornaya-kazahstana-po-boksu-ponesla-pervuyu-poteryu-na-kubke-mira-v-astane/
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