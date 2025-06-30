Сборная Казахстана по боксу понесла первую потерю на Кубке мира в Астане

Представитель национальной сборной Казахстана по боксу Абылайхан Жусупов потерпел поражение на старте домашнего этапа Кубка мира, передает корреспондент NUR.KZ.

В первый соревновательный день этапа Кубка мира по боксу от мужской сборной Казахстана выступил Абылайхан Жусупов. Соперником отечественного боксера на стадии 1/8-й в весовой категории до 70 килограммов представитель Кыргызстана Алмаз Орозбеков.

Схватка была остановлена врачом после повторного рассечения у Жусупова, которому было зафиксировано поражение в этом поединке. В следующий круг прошел соперник казахстанского боксера.

Ранее, победы в стартовых поединках одержали Назым Кызайбай и Анель Сакыш. В вечерней сессии от сборной Казахстана также выступят Виктория Графеева и Наталья Богданова.

Этап Кубка мира по боксу в Астане, который проводится под эгидой Международной федерации World Boxing, завершится 6 июля.

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