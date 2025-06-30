Назым Кызайбай вышла в четвертьфинал Кубка мира в Астане

Представительница национальной сборной Казахстана по боксу Назым Кызайбай с победы стартовала на этапе Кубка мира в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

В Астане стартовал этап Кубка мира по боксу, который проводится под эгидой Международной федерации World Boxing. В первый соревновательный день от национальной сборной Казахстана выступят пять представителей.

Свой стартовый поединок провела бронзовая медалистка Олимпийских игр 2024 года Назым Кызайбай. Соперницей трехкратной чемпионки мира из Казахстана в весовой категории до 48 килограммов была канадская спортсменка Приянка Дхиллон. Бой проводился за выход в четвертьфинал соревнований.

Кызайбай одержала уверенную победу со счетом 5:0 и теперь поборется за выход в полуфинал.

Также, сегодня, свои поединки проведут Анель Сакыш, Абылайхан Жусупов, Виктория Графеева и Наталья Богданова.

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