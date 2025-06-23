Боксеры Альварес и Кроуфорд устроили потасовку на дуэли взглядов (видео)

Абсолютный чемпион мира по боксу мексиканец Сауль "Канело" Альварес и американец Теренс Кроуфорд устроили потасовку, передает NUR.KZ со ссылкой на DAZN Boxing.

Противостояние спортсменов запланировано на 13 сентября в Лас-Вегасе. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), которым владеет Альварес.

В преддверии поединка соперники провели пресс-конференцию, на которой устроили перепалку. А позднее их дуэль взглядов завершилась потасовкой.

Во время стердауна Кроуфорд начал напирать на Альвареса, который оттолкнул оппонента. Организаторам пришлось оперативно вмешаться, чтобы предотвратить массовую драку с участием боксеров и членов их команд.

Отметим, что мероприятие модерировал глава UFC Дана Уайт, который ранее принял участие в запуске новой боксерской лиги.

"Канело" 34 года, на профессиональном ринге он одержал 63 победы (39 — нокаутами) при двух поражениях и стольких же ничьих. Три боя мексиканец провел против казахстанца Геннадия Головкина (две победы по очкам и ничья).

37-летний Кроуфорд выиграл каждый из 41 поединка (31 — нокаутами). Американец был абсолютным чемпионом мира в полусредней и первой полусредней весовых категориях.

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