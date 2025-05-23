Сборная Казахстана завоевала 19 золотых медалей в заключительный день чемпионата Азии по боксу

Представители молодежной сборной Казахстана по боксу стали чемпионами в 19 весовых категориях в последний финальный день чемпионата Азии, передает корреспондент NUR.KZ.
На Шри-Ланке завершилось континентальное первенство по боксу среди молодежи и юниоров. В заключительный соревновательный день выступила мужская сборная U-22. Отечественные боксеры завоевали золотые медали в десяти весовых категория.
Чемпионы Азии среди молодежи:
- Азатбек Жолдасхан (свыше 92 кг)
- Ибрагим Бетаев (до 86 кг)
- Бакберген Алиаскаров (до 80 кг)
- Аман Конысбеков (до 75 кг)
- Агажан Кадыр (до 71 кг)
- Бактияр Анарбаев (до 67 кг)
- Нурислам Калдыбаев (до 60 кг)
- Жасурбек Анорбаев (до 57 кг)
- Диас Берикбай (до 51 кг)
- Тлеуберди Сулеймени (до 48 кг)
Обладательницы золотых медалей ЧА по боксу:
- Асель Токтасын (свыше 81 кг)
- Жибек Жараскызы (до 81 кг)
- Шугыла Налибай (до 75 кг)
- Бахыт Сеййдиш (до 70 кг)
- Улдана Таубай (до 66 кг)
- Аружан Жанабаева (до 63 кг)
- Анар Турсынбек (до 60 кг)
- Виктория Байдукова (до 57 кг)
- Элина Базарова (до 54 кг)
Напомним, вчера, 22 мая, юношеская сборная Казахстана завоевала 22 золотых медали на чемпионате Азии в Шри-Ланке.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2248317-sbornaya-kazahstana-zavoevala-19-zolotyh-medaley-v-zaklyuchitelnyy-den-chempionata-azii-po-boksu/