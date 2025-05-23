Сборная Казахстана завоевала 19 золотых медалей в заключительный день чемпионата Азии по боксу

Представители молодежной сборной Казахстана по боксу стали чемпионами в 19 весовых категориях в последний финальный день чемпионата Азии, передает корреспондент NUR.KZ.

На Шри-Ланке завершилось континентальное первенство по боксу среди молодежи и юниоров. В заключительный соревновательный день выступила мужская сборная U-22. Отечественные боксеры завоевали золотые медали в десяти весовых категория.

Чемпионы Азии среди молодежи:

Азатбек Жолдасхан (свыше 92 кг)

Ибрагим Бетаев (до 86 кг)

Бакберген Алиаскаров (до 80 кг)

Аман Конысбеков (до 75 кг)

Агажан Кадыр (до 71 кг)

Бактияр Анарбаев (до 67 кг)

Нурислам Калдыбаев (до 60 кг)

Жасурбек Анорбаев (до 57 кг)

Диас Берикбай (до 51 кг)

Тлеуберди Сулеймени (до 48 кг)

Обладательницы золотых медалей ЧА по боксу:

Асель Токтасын (свыше 81 кг)

Жибек Жараскызы (до 81 кг)

Шугыла Налибай (до 75 кг)

Бахыт Сеййдиш (до 70 кг)

Улдана Таубай (до 66 кг)

Аружан Жанабаева (до 63 кг)

Анар Турсынбек (до 60 кг)

Виктория Байдукова (до 57 кг)

Элина Базарова (до 54 кг)

Напомним, вчера, 22 мая, юношеская сборная Казахстана завоевала 22 золотых медали на чемпионате Азии в Шри-Ланке.

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