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Тренера подбрасывали в воздух: как отпраздновали триумф Казахстана на чемпионате Азии по боксу

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Тренера подбрасывают в воздух
Празднование. Кадр из видео: instagram.com/ualikhan_kosanbay

Появилось видео празднования после триумфа Казахстана на чемпионате Азии по боксу - кадрами поделился спортивный журналист Уалихан Косанбай в своем профиле в Instagram, передает NUR.KZ.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как боксерши принимают поздравления, а наставника женской молодежной сборной Жангельды Ахметова торжественно подбрасывают в воздух.

Отметим, в Коломбо (Шри-Ланка) завершились финальные поединки у девушек в рамках чемпионата Азии-2025 по боксу среди молодежи.

Как пишет Sports.kz, представительницы Казахстана добрались до финалов турнира среди молодежи в полном составе и одержали победы во всех решающих поединках, завоевав в общей сложности 12 золотых медалей континентального молодежного первенства.

Отмечается, что семь поединков завершились досрочно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2247798-trenera-podbrasyvali-v-vozduh-kak-otprazdnovali-triumf-kazahstana-na-chempionate-azii-po-boksu/