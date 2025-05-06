Казахстанской звезде WBC отказали в визе США (видео)

Казахстанскому профессиональному боксеру Мейириму Нурсултанову отказали в визе США. Об этом он рассказал на YouTube-подкасте "Бірінші бол", передает NUR.KZ.

Как рассказал боксер, он в 2021 году уже тренировался в США, но получил лишь один бой, из-за чего решил вернуться в Казахстан.

Тем не менее Нурсултанов признался, что в планах у него есть поездка в Америку, однако казахстанцу не одобрили визу.

"Два раза подавался на визу и два раза получил отказ. Сейчас один человек работает над этим, попробую еще раз подать документы. Если получится, планирую поехать в Штаты и там готовиться к бою", - признался казахстанский спортсмен.

Он отметил, что предоставил посольству приглашение в США, но ему все равно отказали в визе.

"Приглашение было, но без объяснения причины вернули паспорт", - поделился Нурсултанов.

Отметим, казахстанец в последний раз выходил на ринг в ноябре 2023 года в Ташкенте. Тогда он единогласным решением судей победил чилийца Хулио Аламоса.

В середине марта Всемирный боксерский совет (WBC) опубликовал обновленную версию рейтинга средней весовой категории. Согласно обновленной версии, Нурсултанов поднялся на первую строчку рейтинга.

Согласно данным на портале Казахстанской федерации профессионального бокса, на счету у Нурсултанова 20 побед и ни одного поражения,

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