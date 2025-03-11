Казахстанский боксер Мейирим Нурсултанов возглавил рейтинг WBC

Всемирный боксерский совет (WBC) опубликовал обновленную версию рейтинга средней весовой категории, в которой выступает казахстанец Мейирим Нурсултанов, передает NUR.KZ.

В среднем дивизионе WBC обладателем чемпионского пояса продолжает оставаться доминиканец Карлос Адамес.

На первую строчку рейтинга поднялся казахстанский профессиональный боксер Мейирим Нурсултанов, который ранее располагался на третьем месте.

Напомним, ранее Всемирный боксерский совет выпустил релиз, в котором было сказано, что Адамес должен провести обязательную защиту чемпионского пояса против Нурсултанова. В какие сроки должен состояться их бой, пока неизвестно.

Казахстанец в последний раз выходил на ринг в ноябре 2023 года в Ташкенте. Тогда он единогласным решением судей победил чилийца Хулио Аламоса.

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