Ангелина Лукас рассказала подробности следующего боя за звание абсолютной чемпионки

Обладательница титулов по версиям IBO, WBF, WIBF, WBC, казахстанка Ангелина Лукас анонсировала свой новый бой за звание абсолютной чемпионки мира, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram спортсменки.

Казахстанка рассказала, что названа претенденткой на поединок за звание "абсолюта", который пройдет уже в этом году.

Бой против Габриелы Фундоры уже в этом году — за титул абсолютной чемпионки мира! Начинаем переговоры! Я официально стала обязательной претенденткой на звание абсолютной чемпионки мира! Но сначала — 1 июня, в День защиты детей, в родном Таразе — защита титула чемпионки мира по версии IBO! Соперница — мексиканка или американка. Будет жарко! , — написала спортсменка в своей социальной сети Instagram.

28-летняя Лукас провела 15 боев на профессиональном ринге, из них 14 завершились победой.

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