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Казахстанский боксер улучшил позицию в мировом рейтинге после титульного боя в Астане

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Казахстанский боксер Султан Заурбек
Султан Заурбек. Фото: Нургали Жумагазы

Казахстанский профессиональный боксер Султан Заурбек узнал обновленную позицию в мировом рейтинге IBF во втором легком дивизионе, передает NUR.KZ.

В обновленной версии рейтинга IBF Заурбек поднялся с пятого на четвертое место. Первое место занимает мексиканский боксер Эдуардо Нуньес. Вторая строчка вакантна, а на третьем месте расположился японец Масанори Рикииши. Чемпионским титулом IBF во второй полулегкой весовой категории в настоящее время никто не владеет.

топ-5 боксеров второго легкого веса IBF
топ-5 боксеров второго легкого веса IBF. Фото: скриншот с сайта IBF

Напомним, что 5 апреля в Астане на "Барыс арене" Султан Заурбек одержал победу единогласным решением судей над представителем ЮАР Азингой Фузиле и стал обладателем вакантного пояса чемпиона во втором полулегком весе по версии IBF Intercontinental.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2234976-kazahstanskiy-bokser-uluchshil-poziciyu-v-mirovom-reytinge-posle-titulnogo-boya-v-astane/