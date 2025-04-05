Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Появилось видео нокаута от Жанибека Алимханулы на домашнем турнире в Астане

Опубликовано:

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы
Жанибек Алимханулы. Фото: Нургали Жумагазы

Пресс-служба Nomad Promotions в Instagram-аккаунте опубликовала кадры последних секунд поединка Жанибека Алимханулы и Анауэля Нгамиссенге, передает NUR.KZ.

Бой казахстанского и французско-конголезского боксеров возглавил турнир на "Барыс Арене" в Астане. Противостояние, рассчитанное на 12 раундов, завершилось уже в пятом.

Алимханулы ударом левой рукой в голову потряс соперника, а затем выбросил еще один мощный панч, после которого Нгамиссенге рухнул на канаты. Рефери отсчитывал нокдаун, после чего зафиксировал технический нокаут. До этого казахстанец оформил нокдаун в первом раунде.

Победа позволила Алимханулы защитить чемпионские титулы IBF и WBO в среднем весе. Это было его первое выступление в Казахстане с 2017 года.

Теперь в активе отечественного спортсмена победы во всех 17 боях на профессиональном ринге, из них 12 — досрочные.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2233449-poyavilos-video-nokauta-ot-zhanibeka-alimhanuly-na-domashnem-turnire-v-astane/