Появилось видео нокаута от Жанибека Алимханулы на домашнем турнире в Астане

Пресс-служба Nomad Promotions в Instagram-аккаунте опубликовала кадры последних секунд поединка Жанибека Алимханулы и Анауэля Нгамиссенге, передает NUR.KZ.

Бой казахстанского и французско-конголезского боксеров возглавил турнир на "Барыс Арене" в Астане. Противостояние, рассчитанное на 12 раундов, завершилось уже в пятом.

Алимханулы ударом левой рукой в голову потряс соперника, а затем выбросил еще один мощный панч, после которого Нгамиссенге рухнул на канаты. Рефери отсчитывал нокдаун, после чего зафиксировал технический нокаут. До этого казахстанец оформил нокдаун в первом раунде.

Победа позволила Алимханулы защитить чемпионские титулы IBF и WBO в среднем весе. Это было его первое выступление в Казахстане с 2017 года.

Теперь в активе отечественного спортсмена победы во всех 17 боях на профессиональном ринге, из них 12 — досрочные.

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