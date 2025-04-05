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Три казахстанских боксера вышли в финал на этапе Кубка мира

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Казахстанская девушка-боксер Жазира Оракбаева
Жазира Оракбаева. Фото: Казахстанская федерация бокса

Трое представителей сборной Казахстана по боксу поборются за золото на этапе Кубка мира, который проходит в бразильском Фос-ду-Игуасу, передает корреспондент NUR.KZ.

Соревнования проводятся под эгидой организации World Boxing.

В женской сетке до финала дошла Жазира Оракбаева (до 51 килограмма), которая в полуфинале победила польку Наталью Кучевскую со счетом 3:2. Золото казахстанка оспорит с итальянкой Люсией Элен Айари.

У мужчин в полуфиналах победы одержали два казахстанца. Нурсултан Алтынбек (до 55 килограммов) разгромил индийца Маниша Ратури на судейских карточках (5:0) и в решающем поединке встретится с узбекистанцем Миразизбеком Мирзахалиловым.

Даулет Толемисов (до 85 килограммов) в полуфинале нокаутировал француза Абдулайе Траоре. В финале он побьется с узбекистанцем Акмалжоном Исроиловым.

Казахстанец Диас Молжигитов (до 80 килограммов) выбыл из борьбы за золото. В полуфинале он со счетом 0:5 уступил узбекистанцу Жавохиру Умматалиеву и забрал бронзовую медаль.

Аналогичного результата добилась и казахстанка Улжан Сарсенбек (до 57 килограммов). В полуфинале она уступила польке Юлии Шеремете со счетом 0:5.

Ранее бронзовым призером в составе сборной Казахстана также стал Даниял Сапарбай (свыше 90 килограммов).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2233370-tri-kazahstanskih-boksera-vyshli-v-final-na-etape-kubka-mira/