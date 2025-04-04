Сборная Казахстана завоевала первую медаль этапа Кубка мира по боксу

Представитель национальной сборной Казахстана по боксу Даниял Сапарбай стал бронзовым призером первого этапа Кубка мира, который проходит в Бразилии, передает корреспондент NUR.KZ.

В очередной соревновательный день ЭКМ в бразильском городе Фос-ду-Игуасу прошли первые полуфинальные поединки. В весовой категории свыше 90 килограммов казахстанский боксер Даниля Сапарбай встречался с представителем Узбекистана Джахонгиром Зокировым.

Бой завершился победой узбекского спортсмена со счетом 5:0. Таким образом, Сапарбай не смог пробиться в финал и стал бронзовым призером соревнований.

В ночь на 5-е апреля в полуфинальном раунде выступят еще пять представителей казахстанской команды Нурсултан Алтынбек (до 55 килограммов), Диас Молжигитов (до 75 килограммов), Даулет Толемисов (до 85 килограммов), Жазира Оракбаева (до 51 килограмма), Улжан Сарсенбек (до 57 килограммов).

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