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Боксер из Нигерии потерял сознание во время боя и умер (видео)

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Боксер вышел на бой
Боксер. Иллюстративное фото: FOTOKITA/Getty Images

Трагический инцидент произошел на вечере бокса 29 марта в Гане – 40-летний боксер потерял сознание во время поединка, а позже скончался в больнице, передает NUR.KZ со ссылкой на Africa News.

Поединок проходил в рамках турнира Bel 7Star Ghana Professional Boxing League. На ринге встретились 40-летний Габриэль Олувасегун Оланреваджу и 22-летний Джон Мбанугу.

В третьем раунде поединка после обмена ударами Оланреваджу внезапно отступил назад, потерял равновесие и тяжело упал на ринг.

Рефери Ричард Амеви быстро понял, что Габриэль не реагирует, остановил обязательный отсчет и вызвал врача и бригаду неотложной медицинской помощи.

Несмотря на вовремя оказанную медицинскую помощь, спасти боксера не удалось – он умер в больнице.

Управление по боксу Ганы (GBA) и организатор турнира Osibor Boxing Promotions сообщили, что предоставили в полицию все необходимые данные и материалы. Компетентные госорганы также оповещены о произошедшем.

Точную причину смерти боксера установит экспертиза.

Издание отмечает, что Габриэль Олувасегун Оланреваджу родом из Нигерии. На его счету 13 побед, 8 поражений и 2 ничьи. На профессиональном ринге он дебютировал в июле 2019 года.

Он занимал седьмую позицию в списке лучших боксеров Нигерии.

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Напомним, в прошлом году в Великобритании 29-летний британский боксер-средневес Шериф Лаваль скончался после своего дебютного поединка в профессионалах. Он получил удар в висок, после чего потерял сознание. Лаваль умер в больнице, не приходя в сознание.

А до этого сообщалось, что в США 27-летний боец ММА Кристиан Лубенга скончался после дебютного боя в карьере. Он умер в больнице через два дня после полученного на ринге нокаута.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2232003-bokser-iz-nigerii-poteryal-soznanie-vo-vremya-boya-i-umer-video/