29-летний боксер скончался после первого поединка в профи

29-летний британский боксер-средневес Шериф Лаваль скончался после своего дебютного поединка в профессионалах 12 мая, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Boxing Scene.

Лаваль встретился на ринге с другим британцем Маламом Варелой в шестираундовом поединке. В четвертом раунде Варела нанес Шерифу удар в висок, от которого он потерял сознание. Судья Ли Эвери начал отсчет нокдауна, однако почти сразу принял решение остановить поединок.

Дежурные медики оказывали спортсмену первую помощь в течение 10-15 минут перед тем, как был использован дефибриллятор. После этого Лаваля доставили в ближайшую больницу, где была констатирована его смерть. Причиной ухода из жизни врачи назвали остановку сердца. После инцидента оставшаяся часть карда была отменена.

"Его медицинские показатели были в полном порядке, и у нас есть заключение от его врача, в котором говорится, что он в хорошей форме. Это ужасная и трагическая вещь", - заявил генеральный секретарь Британского совета по контролю бокса Роберт Смит.

Отмечается, что Шериф Лаваль занимался боксом с 2018 года и участвовал в чемпионате Великобритании среди любителей.

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