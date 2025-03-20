"Такой опыт важен": Алимханулы сделал признание о своей госпитализации перед титульным боем

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBO и IBF казахстанец Жанибек Алимханулы рассказал подробности о своей госпитализации и переносе боя с Андреем Михайловичем в прошлом году.

О проблемах со здоровьем, которые привели к переносу боя, боксер рассказал в интервью Boxing News.

Инцидент произошел в июне прошлого года - титульный бой должен был пройти в Лас-Вегасе. Однако за день до поединка Жанибек оказался в больнице - возникли проблемы из-за весогонки.

"Наш лагерь переехал в Лас-Вегас, где были очень сложные погодные условия. Там было очень жарко, но, тем не менее, я изо всех сил старался согнать вес. Такой опыт важен для того, чтобы сделать меня сильнее. Эти трудности становятся для вас испытанием, но теперь я могу сказать, что преодолел эти препятствия", - рассказал Алимханулы.

Также он добавил, что доволен тем, как потом прошел его бой в Австралии.

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Напомним, Алимханулы и Михайлович должны были провести бой 14 июля, но казахстанец был госпитализирован, когда потерял сознание во время весогонки. Поединок был отменен, и команда новозеландского боксера потребовала лишить Жанибека чемпионского пояса IBF из-за непрофессионализма.

Бой был перенесен и состоялся 4 октября - поединок, рассчитанный на 12 раундов, завершился в девятом. В конце этого отрезка после серии пропущенных ударов Михайлович упал на канаты, после чего рефери зафиксировал технический нокаут.