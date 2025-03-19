Россиянка расплакалась, отвечая на вопросы о поединке с казахстанской чемпионкой

Российская боксерша Юлия Чумгалакова рассказала о прошедшем в Сербии чемпионате мира, на котором она уступила казахстанке Назым Кызайбай, передает NUR.KZ со ссылкой на "Матч ТВ".

Юлия Чумгалакова завоевала серебро чемпионата, проиграв в финале бронзовой медалистке Олимпиады-2024 из Казахстана Назым Кызайбай.

Чумгалакова призналась, что завоевать серебро на чемпионате в Сербии было нелегко, а сейчас ей хочется отдохнуть.

"Мы рады любой медали. Серебряная медаль тоже тяжело досталась. Будем работать дальше и исправлять ошибки. Сейчас хочется отдохнуть", — поделилась спортсменка.

А после вопроса о переживаниях после финального поединка Чумгалакова расплакалась, передает издание.

Напомним, в общекомандном зачете сборная Казахстана заняла на чемпионате мира по боксу второе место, выиграв три золота, два серебра и одну бронзу. Первое место забрали спортсменки из России.

Мы рассказывали ранее, что победительницы турнира получат по 100 000 долларов (почти 50 млн тенге) от Международной федерации бокса IBA, под чьей эгидой проводился ЧМ.

Им также выплаты положены от государства в 15 000 долларов. В общей сложности чемпионки получат 115 000 долларов США (57,5 млн тенге).

Добавим, что Назым Кызайбай с победой в мировом первенстве поздравил глава Казахстана.

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