Трендовое видео сняли казахстанские боксерши после побед на ЧМ

Федерация бокса Казахстана опубликовала в Instagram-аккаунте видео от казахстанских боксерш - Алуы Балкибековой и Назым Кызайбай, передает NUR.KZ.

Видео с трендовым сейчас в соцсетях танцем исполнили казахстанские боксерши - Алуа Балкибаева и Назым Кызайбай. Исполнить танец казахстанским спортсменкам помогла также чемпионка из Турции Бусеназ Сюрменели.

"Один тренд от чемпионов мира! Бусеназ Сюрменели дружит с казахстанками уже много лет. Казахско-турецкая дружба", - отмечается в посте под видео.

Видео, выложенное буквально пару часов назад, уже набрало почти 200 тыс. просмотров, свыше 12 тысяч лайков и почти 500 комментариев со словами поддержки.

"Что бы ни делали - все к лицу", "Чемпионам можно все", "Что может быть круче победного танца", "Им все можно - молодцы!", "Умницы, золотые девчата", - пишут казахстанские болельщики под постом.

Накануне сообщалось, что капитан женской сборной Казахстана по боксу Назым Кызайбай завоевала золотую медаль на чемпионате мира 2025 года в Сербии.

А представительница национальной сборной Казахстана по боксу Алуа Балкибекова стала победительницей чемпионата мира по боксу в сербском городе Нише.

Позже стало известно, сколько заработали казахстанки на чемпионате мира по боксу.