Олимпийский чемпион Данияр Елеусинов подписал контракт с главой UFC

Казахстанский боксер, чемпион Олимпийских игр 2016 года подписал контракт с главой UFC Даной Уайтом – он будет выступать в новой боксерской лиге Уайта, передает NUR.KZ.

Соответствующее заявление опубликовали в Instagram сам Елеусинов.

"Данияр Елеусинов - первый казахстанец в новой боксерской лиге Даны Уайта!" - говорится в подписи к посту.

На новости также отреагировали в управлении физической культуры и спорта ЗКО. На Instagram-странице ведомства появились пожелания удачи земляку.

"В этом году я буду драться на американской арене. Там легко быть звездой, но сложно сиять. Готов проявить себя! " – процитировало управление слова Данияра.