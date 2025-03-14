Олимпийский чемпион Данияр Елеусинов подписал контракт с главой UFC

Казахстанский боксер, чемпион Олимпийских игр 2016 года подписал контракт с главой UFC Даной Уайтом – он будет выступать в новой боксерской лиге Уайта, передает NUR.KZ.
Соответствующее заявление опубликовали в Instagram сам Елеусинов.
"Данияр Елеусинов - первый казахстанец в новой боксерской лиге Даны Уайта!" - говорится в подписи к посту.
На новости также отреагировали в управлении физической культуры и спорта ЗКО. На Instagram-странице ведомства появились пожелания удачи земляку.
"В этом году я буду драться на американской арене. Там легко быть звездой, но сложно сиять. Готов проявить себя! " – процитировало управление слова Данияра.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2227883-olimpiyskiy-chempion-daniyar-eleusinov-podpisal-kontrakt-s-glavoy-ufc/