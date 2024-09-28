Олимпийский чемпион Данияр Елеусинов выиграл первый официальный бой за три года

Казахстанский боксер Данияр Елеусинов одержал победу над филиппинцем Джо Нойнаем в первом с 2021 года поединке на профессиональном ринге, передает корреспондент NUR.KZ.

Поединок спортсменов возглавил турнир, который прошел в Алматы.

Уже в первом раунде Елеусинов ударом в корпус оформил нокдаун, но Нойнай смог продолжить бой. В четвертой трехминутке казахстанец вновь отправил соперника на настил.

Развязка наступила после пятого раунда, когда команда филиппинца отказалась от продолжения борьбы, что автоматически привело к нокауту.

33-летний Елеусинов выиграл пояс WBC Peace в полусреднем весе (до 66,7 кг) и стал официальным претендентом на титул WBC Silver, которым владеет Сулейман Сиссоко. Казахстанец побеждал француза в полуфинале Олимпиады-2016, где стал чемпионом.

На профессиональном ринге Елеусинов выступил впервые с декабря 2021 года. В прошлом декабре спортсмен победил Джамбулани Макхенсе, но тот поединок не вошел в официальную статистику.

Пауза в карьере казахстанца была связана с проблемами с менеджментом, которые привели к судебному разбирательству. Из-за простоя Елеусинов лишился пояса чемпиона мира по версии IBO.

За профессиональную карьеру казахстанец выиграл все 12 боев (семь — нокаутами). На счету 29-летнего Нойная теперь 23 победы при пяти поражениях.

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