Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Лидер сборной Казахстана поборется за путевку в полуфинал женского чемпионата мира по боксу

Опубликовано:

Карина Ибрагимова
Карина Ибрагимова. Фото: Нургали Жумагазы, пресс-служба Дирекции развития спорта

Представительница национальной сборной Казахстана по боксу Карина Ибрагимова одержала первую победу на чемпионате мира в Сербии, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперницей Ибрагимовой в весовой категории до 57 килограммов была представительница Колумбии Валериа Арболеда. Спортсменки боролись за путевку в четвертьфинальную стадию.

Ибрагимова провела ярки поединок и забрала победу единогласным решением судей со счетом 5:0.

Таким образом, казахстанка поборется за выход в полуфинальную стадию.

Напомним, Ибрагимова трехкратная медалистка чемпионатов мира. В 2023 году она становилась обладательницей серебряной медали, а в 2018 и 2022 году бронзы.

Ранее, призер Олимпиады-2024 Назым Кызайбай также вышла в четвертьфинал чемпионата мира.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2227470-lider-sbornoy-kazahstana-poboretsya-za-putevku-v-polufinal-zhenskogo-chempionata-mira-po-boksu/