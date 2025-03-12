Лидер сборной Казахстана поборется за путевку в полуфинал женского чемпионата мира по боксу

Представительница национальной сборной Казахстана по боксу Карина Ибрагимова одержала первую победу на чемпионате мира в Сербии, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперницей Ибрагимовой в весовой категории до 57 килограммов была представительница Колумбии Валериа Арболеда. Спортсменки боролись за путевку в четвертьфинальную стадию.

Ибрагимова провела ярки поединок и забрала победу единогласным решением судей со счетом 5:0.

Таким образом, казахстанка поборется за выход в полуфинальную стадию.

Напомним, Ибрагимова трехкратная медалистка чемпионатов мира. В 2023 году она становилась обладательницей серебряной медали, а в 2018 и 2022 году бронзы.

Ранее, призер Олимпиады-2024 Назым Кызайбай также вышла в четвертьфинал чемпионата мира.

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