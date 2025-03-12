Призер Олимпиады из Казахстана вышла в четвертьфинал чемпионата мира по боксу

Капитан женской сборной Казахстана по боксу Назым Кызайбай с победы стартовала на чемпионате мира, который проходит в сербском городе Нише, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперницей Кызайбай за выход в четвертьфинал в весовой категории до 48 килограммов была представительница Словакии Николь Дурикова. Схватка завершилась досрочно. Рефери остановил бой после того, как сопернице отсчитали несколько нокдаунов.

Таким образом, Назым вышла в четвертьфинал мирового первенства.

Напомним, Назым Кызайбай является бронзовой медалисткой Олимпийских игр в Париже 2024 года. Спортсменка также дважды становилась победительницей чемпионатов мира.

Сегодня на ринг выйдут еще две подопечные Елдоса Сайдалина: Карина Ибрагимова (57 кг) и Наталья Богданова (70 кг).

Еще одна казахстанка Надежда Рябец также должна была боксировать сегодня, но ее соперница снялась с соревнований и отечественная спортсменка автоматически вышла в следующий круг.

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