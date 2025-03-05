"Ты — не моего уровня": Жанибек Алимханулы жестко ответил чемпиону мира

Чемпион мира по версиям WBO и IBF, казахстанский профессиональный боксер Жанибек Алимханулы прокомментировал высказывание обладателя титула WBC в среднем весе, доминиканца Карлоса Адамеса, передает NUR.KZ со ссылкой на социальную сеть X спортсмена.

Адамес после недавнего боя с Хамзой Ширазом, который завершился ничьей, заявил, что готов встретится с любым соперником через восемь недель.

На данное высказывание ответил Алимханулы в своей социальной сети X, который заявил, что уровень доминиканца не соответствует топовому бойцу.

"Не говори, что ты жесткий боец. Мы все тебя знаем. Я даже не хочу ничего тебе говорить, потому что ты никогда не выйдешь против меня. Ты даже Шираза (Хамза) не смог победить. Все видели, что ты не моего уровня. Ты просто временно удерживаешь чемпионские пояса", - отметил казахстанец.

Напомним, WBC назначил доминиканцу обязательную защиту титула против третьего номера среднего дивизиона, другого казахстанского боксера Мейирима Нурсултанова.

Алимханулы же выступит на вечере бокса 5 апреля в Астане против француза Анауэля Нгамиссенге.

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