Капитан сборной Казахстана проиграл боксеру из Узбекистана в финале "малого" чемпионата мира

Казахстанский боксер Айбек Оралбай стал серебряным призером международного престижного турнира Кубок Странджа, который проходил в Болгарии, передает корреспондент NUR.KZ.

Оралбай в финальном поединке в весовой категории свыше 92 килограмма боксировал против представителя Узбекистана Джахонгира Зокирова.

Бой завершился победой узбекского боксера раздельным решением судей со счетом 3:2.

Капитан казахстанской команды принес девятое серебро Кубка Странджа, который также называют "малым" чемпионатом мира.

Таким образом, на данном турнире чемпионами стали Бекзад Нурдаулетов (86 кг), Сабыржан Аккалыков (75 кг), Ертуган Зейнуллинов (63,5), Торехан Сабырхан (67) и Абылайхан Жусупов (71 кг).

Напомним, женская сборная завоевала на соревнованиях в болгарской Софии одну золотую и пять серебряных медалей.

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