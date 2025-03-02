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Казахстанки завоевали одну золотую и пять серебряных медалей на Кубке Странджа по боксу

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Ляззат Кунгебаева
Ляззат Кунгебаева. Фото: пресс-служба Казахстанской федерации бокса

Представительницы женской сборной Казахстана по боксу провели финальные поединки на международном турнире в Болгарии, передает корреспондент NUR.KZ.

В решающих схватках соревнований в Болгарии выступили сразу семь казахстанских спортсменок.

В супертяжелой весовой категории свыше 81 килограмма встречались две казахстанки Ляззат Кунгебаева и Дина Исламбекова. Итогом этого поединка стала победа Кунгейбаевой единогласным решением судей со счетом 5:0. Таким образом, она выиграла золотую медаль, а Исламбекова завершила выступление на соревнованиях в статусе серебряной призерки.

Серебряными медалистками Кубка Странджа стали Жибек Жараскызы (до 81 кг), Римма Волосенко (60кг), Айдана Забынбекова (57 кг), Анель Сакыш (54 кг) и Айгерим Саттыбаева (48 кг).

Ранее, представитель мужской сборной Казахстана по боксу Бекзад Нурдаулетов стал чемпионом "Кубка Странджа" в Болгарии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2224887-kazahstanki-zavoevali-odnu-zolotuyu-i-pyat-serebryanyh-medaley-na-kubke-strandzha-po-boksu/