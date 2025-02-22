Узбекистанец Исраил Мадримов проиграл бой за временный пояс чемпиона мира по боксу

Профессиональный боксер Исраил Мадримов из Узбекистана потерпел второе подряд поражение на турнире в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передает корреспондент NUR.KZ.

В рамках основного карда он встретился с американцем Верджилом Ортисом-младшим, который защищал временный пояс WBC в первом среднем весе (до 69,9 кг).

Поединок продлился все 12 раундов и завершился поражением Мадримова единогласным решением судей (117:111, 115:113, 115:113). Таким образом, Ортис сохранил временный титул и остался непобежденным. Он выиграл все 23 боя на профессиональном ринге (21 — нокаутами).

Мадримов уступил второй раз подряд. В прошлом поединке он также по очкам проиграл американцу Теренсу Кроуфорду. В активе узбекистанца осталось 10 побед (7 — нокаутами) при одной ничьей.

Напомним, ранее на турнире в Эр-Рияде определились временные чемпионы по разным версиям в полутяжелой и тяжелой весовых категориях.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.