Узбекистанец Исраил Мадримов проиграл бой за временный пояс чемпиона мира по боксу

Профессиональный боксер Исраил Мадримов из Узбекистана потерпел второе подряд поражение на турнире в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передает корреспондент NUR.KZ.
В рамках основного карда он встретился с американцем Верджилом Ортисом-младшим, который защищал временный пояс WBC в первом среднем весе (до 69,9 кг).
Поединок продлился все 12 раундов и завершился поражением Мадримова единогласным решением судей (117:111, 115:113, 115:113). Таким образом, Ортис сохранил временный титул и остался непобежденным. Он выиграл все 23 боя на профессиональном ринге (21 — нокаутами).
Мадримов уступил второй раз подряд. В прошлом поединке он также по очкам проиграл американцу Теренсу Кроуфорду. В активе узбекистанца осталось 10 побед (7 — нокаутами) при одной ничьей.
Напомним, ранее на турнире в Эр-Рияде определились временные чемпионы по разным версиям в полутяжелой и тяжелой весовых категориях.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2222975-uzbekistanec-israil-madrimov-proigral-boy-za-vremennyy-poyas-chempiona-mira-po-boksu/