Кабайел нокаутировал Чжилэя и получил чемпионский пояс от Усика

Немецкий профи-боксер Агит Кабайел нанес первое досрочное поражение китайцу Чжану Чжилэю на турнире в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передает корреспондент NUR.KZ.

Поединок спортсменов в тяжелом весе (свыше 90,7 кг) прошел в основном карде. Бой был рассчитан на 12 раундов, но завершился в шестом.

Решающей стала серия результативных от Кабайела, после которой Чжилэй опустился на настил. Рефери отсчитал нокдаун, но китаец не смог продолжить бой, поэтому был зафиксирован технический нокаут. При этом сам немец побывал в нокдауне в пятом раунде.

Победа позволила Кабайелу стать временным чемпионом по версии WBC. Пояс ему вручил украинец Александр Усик — обладатель полноценного титула этой организации.

Немец выиграл все 26 боев на профессиональном ринге (18 — нокаутами). Чжилэй впервые уступил досрочно и потерпел третье поражение. В активе китайца осталось 27 побед (22 — нокаутами).

Также в рамках турнира в Эр-Рияде британец Каллум Смит нанес первое поражение в карьере своему соотечественнику Джошуа Батси. 12-раундовый бой завершился единогласным решением судей (115:113, 119:110, 116:112). Смит стал новым обладателем временного пояса WBO в полутяжелом весе (до 79,4 кг).

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