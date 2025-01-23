Канело назвал "идеальное" время для завершения профессиональной карьеры

Чемпион мира в среднем весе по версии WBA, WBO, WBC, мексиканский боксер Сауль Канело Альварес прокомментировал завершение карьеры, передает NUR.KZ со ссылкой на The Ring.

Именитый мексиканец, которому на данный момент 34 года, заявил что через четыре года будет всерьез задумываться о завершение профессиональной карьеры.

"Очевидно, что я всё ближе к этому дню. Несмотря на это, чувствую себя отлично. Я бы даже сказал, что чувствую себя лучше, чем когда-либо прежде. Может, выйду на пенсию в 38 лет? Да, думаю, что в 38 лет — идеальное время, чтобы начать всерьёз думать об этом. Тем более, что у меня было немало тяжёлых поединков. Немало поединков, которых можно было бы и избежать. Но так уж получилось, что я всю свою карьеру шёл на риск.

Люблю вызовы. Люблю то, чем занимаюсь. И каждый раз пытаюсь показать всем, насколько я хорош в этом. Мне нравится прыгать по весам. У меня нет такого, чтобы я смотрел на свой рекорд и говорил себе: "Я это всё сделал". Но об этом мне говорит тренер. Он показывает мне, чего я добился в боксе. И это и вправду впечатляет», - заявил Альварес.

Напомним, последний бой Канело провел в мае прошлого года. В том поединке он одержал победу над своим соотечественником Хайме Мунгией.

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