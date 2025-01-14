Бетербиев и Бивол провели первую дуэль взглядов перед реваншем (видео)

Российские боксеры Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол провели пресс-конференцию и дуэль взглядов перед вторым очным поединком, передает корреспондент NUR.KZ.

Мероприятие прошло в Лондоне. После ответов на вопросы соперники провели дуэль взглядов на фоне пояса абсолютного чемпиона мира, который будет стоять на кону поединка.

На данный момент этим титулом владеет Бетербиев. Он забрал все главные пояса в полутяжелом весе благодаря победе над Биволом в октябре решением большинства судей.

Видео стердауна между атлетами опубликовал вещатель DAZN, владеющий правами на показ поединка.

Реванш спортсменов возглавит вечер бокса, который 22 февраля пройдет в Эр-Рияде. Столица Саудовской Аравии принимала и первый бой между соперниками.

Напомним, ранее прогноз на второй поединок Бетербиева и Бивола сделал временный чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Дэвид Бенавидес.

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