"Он победит в реванше": назван фаворит в супербое Бивол - Бетербиев

Чемпион мира в полутяжелом весе, американский боксер Дэвид Бенавидес назвал своего кандидата на победу в реванше между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом, передает NUR.KZ со ссылкой на YSM Sports.

Первый бой завершился победой Бетербиева решением судей, после чего он стал абсолютным чемпионом в полутяжелом весе.

Дэвид Бенавидес отметил, что по его мнению в реванше победит Бивол.

"Мне показалось, что Дмитрий победил. Да, это был конкурентный бой. И победу могли отдать в любую сторону. Но мне показалось, что Бивол всё же взял больше раундов. Он контролировал большую часть раундов и лучше комбинировал. Думаю, что он победит в реванше. Они оба первоклассные бойцы. Посмотрим, удастся ли им внести какие-то изменения. Не знаю, будет ли реванш напоминать первый бой, но если будет, то чувствую, что на этот раз победу отдадут Биволу", — заявил американец.

Напомним, реванш Бивол - Бетербиев пройдет 22 февраля и возглавит вечер бокса столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

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