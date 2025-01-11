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"Он победит в реванше": назван фаворит в супербое Бивол - Бетербиев

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Боксеры Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев (слева направо)
Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев (слева направо). Фото: Richard Pelham/Getty Images

Чемпион мира в полутяжелом весе, американский боксер Дэвид Бенавидес назвал своего кандидата на победу в реванше между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом, передает NUR.KZ со ссылкой на YSM Sports.

Первый бой завершился победой Бетербиева решением судей, после чего он стал абсолютным чемпионом в полутяжелом весе.

Дэвид Бенавидес отметил, что по его мнению в реванше победит Бивол.

"Мне показалось, что Дмитрий победил. Да, это был конкурентный бой. И победу могли отдать в любую сторону. Но мне показалось, что Бивол всё же взял больше раундов. Он контролировал большую часть раундов и лучше комбинировал. Думаю, что он победит в реванше. Они оба первоклассные бойцы. Посмотрим, удастся ли им внести какие-то изменения. Не знаю, будет ли реванш напоминать первый бой, но если будет, то чувствую, что на этот раз победу отдадут Биволу", — заявил американец.

Напомним, реванш Бивол - Бетербиев пройдет 22 февраля и возглавит вечер бокса столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2210652-on-pobedit-v-revanshe-nazvan-favorit-v-superboe-bivol-beterbiev/

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