Казахстанский боксер проиграл бой за пояс WBO Inter-Continental

Казахстанец Абылайхан Хусаинов потерпел второе поражение на профессиональном ринге и не смог забрать пояс WBO Inter-Continental, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен бился за вакантный титул в легком весе (до 61,2 кг) с китайцем Яном Юнцяном. Поединок прошел на турнире в Хайкоу (остров Хайнань, Китай).

Бой, рассчитанный на 12 раундов, продлился всю дистанцию. По итогам противостояния Юнцян забрал победу единогласным решением судей и стал обладателем пояса.

За профессиональную карьеру 32-летний китаец выиграл все 17 поединков (12 — нокаутами). Хусаинов потерпел второе поражение. Также в активе 33-летнего казахстанца 13 побед (10 — нокаутами).

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