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Усик станцевал под живую музыку на открытой тренировке перед реваншем с Фьюри (видео)

Опубликовано:

Украинский боксер Александр Усик
Александр Усик. Фото: Richard Pelham/Getty Images

Украинец Александр Усик и британец Тайсон Фьюри провели открытые тренировки перед вторым очным поединком за несколько чемпионских поясов, передает корреспондент NUR.KZ.

Титульный бой принципиальных соперников возглавит вечер бокса в Эр-Рияде. Вечером в среду в столице Саудовской Аравии прошли открытые тренировки участников карда.

Фьюри и Усик появились на публике в конце мероприятия. Локация находилась рядом с водоемом, поэтому к рингу оба подплыли на специальной лодке.

Первым тренировку провел британец. Он надел боксерки и перчатки, но почти не проявлял активности. Через несколько минут Фьюри поблагодарил публику и односложно ответил на несколько вопросов ведущей. Бывший чемпион мира заявил, что от реванша стоит ожидать много боли и урона.

Закрывал мероприятие Усик, который прошел к рингу под песню в исполнении своего соотечественника Артема Пивоварова и его команды. Под живую музыку украинец выполнил несколько разминочных движений, а затем танцевал.

В интервью действующего чемпиона мира в тяжелом весе спросили, что он думает об ожиданиях Фьюри, которыми тот поделился несколькими минутами ранее. "Окей", — ответил Усик.

Реванш между украинцем и британцем пройдет в ночь на 22 декабря по казахстанскому времени. В специальном материале мы рассказывали, что важно знать о предстоящем поединке.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2202035-usik-tanceval-pod-zhivuyu-muzyku-na-otkrytoy-trenirovke-pered-revanshem-s-fyuri-video/

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