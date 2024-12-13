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Казахстанца признали чемпионом Азии по боксу после апелляции из-за скандала с укусом

Опубликовано:

Казахстанский боксер Абылайхан Жусупов
Абылайхан Жусупов. Фото: Казахстанская федерация бокса

Казахстанская федерация бокса подала протест на решение судей касательно финального поединка чемпионата Азии в категории до 71 кг из-за нарушения правил, передает NUR.KZ со ссылкой на КФБ.

В финальном поединке в весовой категории до 71 кг Абылайхан Жусупов проиграл узбекскому боксеру Хавасбеку Асадуллаеву, однако в ходе поединка спортсмен из Узбекистана грубо нарушил правила.

В связи с этим казахстанской стороной был подан протест.

В итоге IBA и ASBC пересмотрели бой и отдали победу Жусупову, а Асадуллаев будет временно отстранен от соревнований.

По информации Telegram-канала "Спорт Шредингера", узбекский спортсмен в ходе поединка укусил Жусупова в область ключицы. Авторы опубликовали момент укуса и последствия - на фото виден след укуса.

Ранее сообщалось, что представитель национальной сборной Казахстана по боксу Абылайхан Жусупов уступил в финале чемпионата Азии 2024 года в Таиланде.

Абылайхан является трехкратным бронзовым призером чемпионата мира, также в его активе серебро чемпионатов Азии 2017 и 2021 годов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2199951-kazahstanca-priznali-chempionom-azii-po-boksu-posle-apellyacii-iz-za-skandala-s-ukusom/

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