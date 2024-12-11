Казахстанский боксер Абылайхан Жусупов стал серебряным призером чемпионата Азии — 2024

Представитель национальной сборной Казахстана по боксу Абылайхан Жусупов уступил в финале чемпионата Азии 2024 года в Таиланде, передает корреспондент NUR.KZ.
В финале в весовой категории до 71 килограмма Жусупов боксировал со спортсменом из Узбекистана Хавасбеком Асадуллаевым.
В первом раунде казахстанец доминировал и смог забрать предпочтение у четырех судей из пяти. Во втором отрезке оппонент смог уравнять положение с тем же результатом. Исход поединка решился в третьем раунде, в котором сильнее был Асадуллаев. Итоговый счет противостояния - 4:1 в пользу боксера из Узбекистана.
Таким образом, казахстанец раздельным решением судей стал серебряным призером чемпионата Азии — 2024.
Это уже четвертое серебро мужской сборной на данном континентальном первенстве. Ранее вторые места заняли Санжар Ташкенбай, Оразбек Асылкулов и Дулат Бекбауов.
Отметим, Абылайхан Жусупов является трехкратным бронзовым призером чемпионата мира, также в его активе серебро чемпионатов Азии 2017 и 2021 годов.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2199006-kazahstanskiy-bokser-abylayhan-zhusupov-stal-serebryanym-prizerom-chempionata-azii-2024/