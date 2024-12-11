Главный тренер сборной Казахстана подвел итоги выступления на чемпионате Азии по боксу

Главный тренер мужской сборной Казахстана по боксу Кайрат Сатжанов оценил выступление своих подопечных на завершившемся континентальном первенстве в Таиланде, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Наставник команды отметил, что они не согласны с судейским решением в поединках Санжара Ташкенбая и Абылайхана Жусупова.

"Мы не согласны с результатами только в двух весах: до 48 и 71 килограмма. В остальных проигранных финалах все по делу. Я увидел наши недостатки. И в ближайшем будущем будем работать над их устранением. Также тренировки будут направлены на "физику" и технику". Думаю, все получится. У парней есть потенциал, есть возможности. К тому же, не выступал Нурбек Оралбай, а также еще несколько боксеров.

Также у нас сильный резерв. Молодых будем привлекать к сборной. Скоро у нас будет чемпионат Казахстана. Но на нем не выступят медалисты ЧА, так как совершенно не остается времени для подготовки. Также отмечу, кто победил в Таиланде, будет считаться первым номером сборной, как и те, кто выиграет на чемпионате страны",- заявил Сатжанов.

Ранее, стало известно, какое место занял Казахстан в медальном зачете чемпионата Азии по боксу.

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