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Чемпион мира из Казахстана проиграл боксеру из Узбекистана в финале ЧА-2024

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Боксер Санжар Ташкенбай
Санжар Ташкенбай. Фото: пресс-служба дирекции развития спорта Республики Казахстан

Представитель национальной сборной Казахстана по боксу Санжар Ташкенбай уступил в финале чемпионата Азии 2024 года в Таиланде, передает корреспондент NUR.KZ.

В главном противостоянии континентального первенства Ташкенбай в весовой категории до 48 килограммов встречался с представителем Узбекистана Шодиоржоном Меликузиевым.

По ходу первого отрезка на судейских записках со счетом 4:1 победителем шел Меликузиев. Во втором раунде казахстанский боксер начал действовать более открыто и наносить точные удары по корпусу и голове, благодаря чему смог выровнять положение. Счет второй трехминутки - 4:1 уже в пользу Ташкенбая.

В заключительном отрезке рефери отсчитал спорный нокдаун казахстанскому боксеру, при этом у спортсмена из Узбекистана было сильное рассечение.

Итоговый счет боя за золото азиатского первенства - 4:1 в пользу Меликузиева.

Таким образом, представитель самого легкого веса приносит первое серебро мужской сборной на данном чемпионате Азии.

Отметим, 21-летний Санжар Ташкенбай является действующим чемпионом мира, также в его активе есть золото азиатского первенства.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2198907-chempion-mira-iz-kazahstana-proigral-bokseru-iz-uzbekistana-v-finale-cha-2024/

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