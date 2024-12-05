Казахстанская спортсменка удосрочила соперницу быстрым нокаутом и вышла в полуфинал ЧА-2024

Представительница национальной сборной Казахстана по боксу Виктория Графеева одержала победу техническим нокаутом на чемпионате Азии в Таиланде, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанская спортсменка стартовала сразу с четвертьфинальной стадии в весовой категории до 60 килограммов. Ей противостояла представительница Китайского Тайбэя.

Графеева с первых же минут начала активно действовать и уже в концовке стартового отрезка сопернице отсчитали нокдаун.

Во втором раунде прессинг продолжился и оппонентка дважды оказалась в нокдауне. После этого рефери остановили бой и присудили победу Графеевой техническим нокаутом.

Таким образом, за сегодняшний соревновательный день от Казахстана в полуфинал пробились пять боксеров, а один спортсмен завершил выступление на чемпионате Азии.

На данный момент у национальной сборной сразу 16 представителей (15 полуфиналов и 1 один финал) гарантировали медали континентального первенства.

Завтра, другие отечественные спортсмены поборются за выход в полуфинал чемпионата Азии 2024 года.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.