Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Первый казахстанский боксер не смог пробиться в полуфинал чемпионата Азии — 2024

Опубликовано:

Казахстанский боксер Бейбарыс Жексен
Казахстанский боксер Бейбарыс Жексен. Фото: instagram.com/boxingkazakhstan

Представитель национальной сборной Казахстана по боксу Бейбарыс Жексен завершил выступление на чемпионате Азии в Таиланде на стадии четвертьфинала, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником Жексена по четвертьфинальному поединку был Акмаль Убайдов из Таджикистана.

Оппонент казахстанца уверенно доминировал на протяжении двух раундов и на записках судей шел явным победителем. В третьем отрезке Жексен получил рассечение, но при этом продолжал активно действовать в ринге. В итоге победу после пересмотра судьями повтора одержал Убайдов.

Таким образом, Бейбарыс Жексен стал первым боксером среди мужской сборной, кто завершил выступления на континентальном первенстве.

Ранее представитель национальной сборной Казахстана по боксу Оразбек Асылкулов одержал победу в четвертьфинальном поединке на чемпионате Азии в Таиланде.

Следующими за полуфиналы от казахстанской сборной поборются Ерасыл Жакпеков (80 кг), Жазира Уракбаева (52 кг), Улжан Сарсенбек (57 кг) и Виктория Графеева (60 кг).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2196609-pervyy-kazahstanskiy-bokser-ne-smog-probitsya-v-polufinal-chempionata-azii-2024/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie