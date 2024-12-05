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Единогласным решением судей завершился бой казахстанки за полуфинал чемпионата Азии по боксу

Опубликовано:

Ұлжан Сәрсенбек
Ұлжан Сәрсенбек. Фото: instagram.com/boxingkazakhstan

Представительница национальной сборной Казахстана по боксу Улжан Сарсенбек одержала вторую победу на азиатском первенстве в тайском Чиангмае, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперницей казахстанской спортсменки на четвертьфинальной стадии была представительница Вьетнама Нгуен Тран.

Сарсенбек активно прессинговала свою оппонентку и во втором раунде даже отправила ее в нокдаун. Поединок продлился все три раунда по итогам которого победу единогласным решением судей одержала Улжан Сарсенбек.

Казахстанская спортсменка поборется за выход в финал, а также гарантировала национальной сборной очередную медаль.

Ранее, в полуфинальную стадию пробилась Жазира Уракбаева, которая одержала победу нокаутом над соперницей из Китайского Тайбэя Луо Ю-Тин.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2196747-edinoglasnym-resheniem-sudey-zavershilsya-boy-kazahstanki-za-polufinal-chempionata-azii-po-boksu/

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