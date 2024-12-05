Казахстанка одержала победу нокаутом и вышла в полуфинал чемпионата Азии по боксу

Представительница национальной сборной Казахстана по боксу Жазира Уракбаева с победы стартовала на континентальном первенстве в тайском Чиангмае, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанская девушка-боксер представляет страну в весовой категории до 52 килограммов. На стадии четвертьфинала она встречалась с Луо Ю-Тин из Китайского Тайбэя.

Уракбаева не оставила шансов оппонентке и завершила поединок уже в первом раунде быстрым нокаутом. Таким образом, казахстанка вышла в полуфинал и гарантировала национальной сборной 14-ю медаль чемпионата Азии.

В битве за путевку в финальное противостояние Жазира Уракбаева встретится с узбекской спортсменкой Ферузой Казаковой.

Напомним, ранее, представитель национальной сборной Казахстана по боксу Ерасыл Жакпеков вышел в полуфинал континентального первенства в Таиланде.

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