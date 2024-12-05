Казахстанский боксер победил с камбэком и гарантировал еще одну медаль азиатского первенства

Представитель национальной сборной Казахстана по боксу Ерасыл Жакпеков вышел в полуфинал континентального первенства в Таиланде, передает корреспондент NUR.KZ

Против казахстанского боксера на стадии четвертьфинала весовой категории до 80 килограммов на тайском ринге выходил биться представитель Кыргызстана Сагын Сатыбалды уулу.

Первый раунд остался по мнению судей за оппонентом. Во втором отрезке Жакпеков стал действовать более рискованно и уже склонил счет в свою пользу.

Заключительная трехминутка также единогласным решением судей завершилась победой казахстанца. Таким образом, Ерасыл Жакпеков стал 12-м полуфиналистом от сборной Казахстана на данном чемпионате Азии в тайском Чиангмае.

Ранее, представитель национальной сборной Казахстана по боксу Бейбарыс Жексен завершил выступление на континентальном первенстве на стадии четвертьфинала.

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