Казахстанский боксер уверенно разобрался с соперником и вышел в полуфинал чемпионата Азии

Представитель национальной сборной Казахстана по боксу Оразбек Асылкулов одержал победу в четвертьфинальном поединке на чемпионате Азии в Таиланде, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанский боксер на стадии 1/4-й весовой категории до 57 килограммов противостоял местный спортсмен Чуджан-Ата Панувата.

Итогом противостояния с хозяином ринга стала уверенная победа Оразбека Асылкулова единогласным решением судей со счетом 5:0.

Таким образом, отечественный боксер вышел в полуфинал и гарантировав сборной Казахстана еще одну медаль.

Сегодня на ринг в тайском городе Чиангмае также выйдут Бейбарыс Жексен (60 кг), Ерасыл Жакпеков (80 кг), Жазира Уракбаева (52 кг), Улжан Сарсенбек (57 кг) и Виктория Графеева (60 кг).

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