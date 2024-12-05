Казахстанский боксер уверенно разобрался с соперником и вышел в полуфинал чемпионата Азии

Представитель национальной сборной Казахстана по боксу Оразбек Асылкулов одержал победу в четвертьфинальном поединке на чемпионате Азии в Таиланде, передает корреспондент NUR.KZ.
Казахстанский боксер на стадии 1/4-й весовой категории до 57 килограммов противостоял местный спортсмен Чуджан-Ата Панувата.
Итогом противостояния с хозяином ринга стала уверенная победа Оразбека Асылкулова единогласным решением судей со счетом 5:0.
Таким образом, отечественный боксер вышел в полуфинал и гарантировав сборной Казахстана еще одну медаль.
Сегодня на ринг в тайском городе Чиангмае также выйдут Бейбарыс Жексен (60 кг), Ерасыл Жакпеков (80 кг), Жазира Уракбаева (52 кг), Улжан Сарсенбек (57 кг) и Виктория Графеева (60 кг).
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2196578-kazahstanskiy-bokser-uverenno-razobralsya-s-sopernikom-i-vyshel-v-polufinal-chempionata-azii/