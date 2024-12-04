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Казахстанский боксер Абылайхан Жусупов вышел в полуфинал чемпионата Азии - 2024

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Боксер Абылайхан Жусупов
Абылайхан Жусупов. Фото: instagram.com/suleimen_promotions_official/

Представитель национальной сборной Казахстана по боксу Абылайхан Жусупов с победы стартовал на чемпионате Азии в Таиланде, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанскому боксеру на стадии четвертьфинала в весовой категории до 71 килограмма противостоял представитель Туркменистана Байрамдурды Бердымухамедов.

Жусупов с первых секунд завладел преимуществом, что сразу же было видно по судейским оценкам в стартовом отрезке - 5:0.

Во втором раунде отечественный боксер продолжал активно прессинговать соперника и снова забрал единогласное решение (5:0) в свою пользу.

В заключительной трехминутке он лишь удержал преимущество и одержал победу в поединке. Таким образом, Абылайхан Жусупов поборется за выход в финал.

Следующими на ринг выйдут Айгерим Саттибаева (48 кг) и Сымбат Алиаскар (54кг).

Ранее, призер чемпионата мира из Казахстана Дулат Бекбауов одержал победу нокаутом и вышел в полуфинал чемпионата Азии-2024.

Другой казахстанский боксер Диас Молжигитов, выступающий в весовой категории до 75 килограммов вышел в следующую стадию без боя.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2196056-kazahstanskiy-bokser-abylayhan-zhusupov-vyshel-v-polufinal-chempionata-azii-2024/

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