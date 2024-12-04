Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Призер чемпионата мира из Казахстана одержал победу нокаутом и вышел в полуфинал ЧА-2024

Опубликовано:

Дулат Бекбауов
Дулат Бекбауов. Фото: olympic.kz

Представитель национальной сборной Казахстана по боксу Дулат Бекбауов одержал вторую победу на чемпионате Азии в Таиланде, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанскому боксеру на стадии четвертьфинала в весовой категории до 67 килограммов противостоял представитель Малайзии Мухаммад Ариф Айман.

Бекбауов полностью доминировал на протяжении всего поединка. Малазийскому боксеру три раза отсчитали нокдаун и в середине третьего раунда остановили бой. Победа была присуждена Дулату Бекбауову техническим нокаутом.

Таким образом, боксер вышел в полуфинальную стадию чемпионата Азии.

Напомним, Дулат Бекбауов становился серебряным призером чемпионат мира-2023 и чемпионата Азии-2022.

Следующими на ринг выйдут Абылайхан Жусупов (71 кг), Айгерим Саттибаева (48 кг) и Сымбат Алиаскар (54кг).

Другой казахстанский боксер Диас Молжигитов, выступающий в весовой категории до 75 килограммов вышел в следующую стадию без боя.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2196000-prizer-chempionata-mira-iz-kazahstana-oderzhal-pobedu-nokautom-i-vyshel-v-polufinal-cha-2024/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie