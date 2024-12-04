Призер чемпионата мира из Казахстана одержал победу нокаутом и вышел в полуфинал ЧА-2024

Представитель национальной сборной Казахстана по боксу Дулат Бекбауов одержал вторую победу на чемпионате Азии в Таиланде, передает корреспондент NUR.KZ.
Казахстанскому боксеру на стадии четвертьфинала в весовой категории до 67 килограммов противостоял представитель Малайзии Мухаммад Ариф Айман.
Бекбауов полностью доминировал на протяжении всего поединка. Малазийскому боксеру три раза отсчитали нокдаун и в середине третьего раунда остановили бой. Победа была присуждена Дулату Бекбауову техническим нокаутом.
Таким образом, боксер вышел в полуфинальную стадию чемпионата Азии.
Напомним, Дулат Бекбауов становился серебряным призером чемпионат мира-2023 и чемпионата Азии-2022.
Следующими на ринг выйдут Абылайхан Жусупов (71 кг), Айгерим Саттибаева (48 кг) и Сымбат Алиаскар (54кг).
Другой казахстанский боксер Диас Молжигитов, выступающий в весовой категории до 75 килограммов вышел в следующую стадию без боя.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2196000-prizer-chempionata-mira-iz-kazahstana-oderzhal-pobedu-nokautom-i-vyshel-v-polufinal-cha-2024/