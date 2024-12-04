Призер чемпионата мира из Казахстана одержал победу нокаутом и вышел в полуфинал ЧА-2024

Представитель национальной сборной Казахстана по боксу Дулат Бекбауов одержал вторую победу на чемпионате Азии в Таиланде, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанскому боксеру на стадии четвертьфинала в весовой категории до 67 килограммов противостоял представитель Малайзии Мухаммад Ариф Айман.

Бекбауов полностью доминировал на протяжении всего поединка. Малазийскому боксеру три раза отсчитали нокдаун и в середине третьего раунда остановили бой. Победа была присуждена Дулату Бекбауову техническим нокаутом.

Таким образом, боксер вышел в полуфинальную стадию чемпионата Азии.

Напомним, Дулат Бекбауов становился серебряным призером чемпионат мира-2023 и чемпионата Азии-2022.

Следующими на ринг выйдут Абылайхан Жусупов (71 кг), Айгерим Саттибаева (48 кг) и Сымбат Алиаскар (54кг).

Другой казахстанский боксер Диас Молжигитов, выступающий в весовой категории до 75 килограммов вышел в следующую стадию без боя.

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