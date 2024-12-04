Казахстанский боксер на отказе соперника вышел в полуфинал чемпионата Азии

Представитель национальной сборной Казахстана по боксу Диас Молжигитов без боя вышел в 1/2-ю континентального первенства в Таиланде, передает корреспондент NUR.KZ.
Казахстанский спортсмен должен был проводить стартовый поединок в весовой категории до 75 килограммов против представителя Японии Дайго Сунаги.
Оппонент Молжигитова снялся с соревнований и таким образом отечественный боксер автоматически вышел в полуфинал и гарантировал как минимум бронзовую медаль чемпионата Азии.
Отметим, сегодня на ринге в тайском Чиангмае также выступят Дулат Бекбауов (67кг), Абылайхан Жусупов (71 кг), Айгерим Саттибаева (48 кг) и Сымбат Алиаскар (54кг).
Все боксеры поборются за выход в полуфинал.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2195928-kazahstanskiy-bokser-na-otkaze-sopernika-vyshel-v-polufinal-chempionata-azii/