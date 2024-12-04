Казахстанский боксер на отказе соперника вышел в полуфинал чемпионата Азии

Представитель национальной сборной Казахстана по боксу Диас Молжигитов без боя вышел в 1/2-ю континентального первенства в Таиланде, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанский спортсмен должен был проводить стартовый поединок в весовой категории до 75 килограммов против представителя Японии Дайго Сунаги.

Оппонент Молжигитова снялся с соревнований и таким образом отечественный боксер автоматически вышел в полуфинал и гарантировал как минимум бронзовую медаль чемпионата Азии.

Отметим, сегодня на ринге в тайском Чиангмае также выступят Дулат Бекбауов (67кг), Абылайхан Жусупов (71 кг), Айгерим Саттибаева (48 кг) и Сымбат Алиаскар (54кг).

Все боксеры поборются за выход в полуфинал.

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